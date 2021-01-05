Як знімали 2 сезон «Діти проти зірок» (Новий канал)? Хто керує усім процесом? Чому режисера майданчику всі бояться? Яке справжнє обличчя Мегамозку?

Діджитал-ведуча Марго Лапіна проникла у найсекретніші куточки знімального майданчику шоу «Діти проти зірок» та зняла на камеру усе, що хотіла! Навіть спіймала у коридорі ведучого Сергія Притулу і розпитала про його дитинство та сина з донькою.

У цьому відео ви дізнаєтеся не лише ексклюзивну інформацію, а й побачите, що роблять зірки під час перерви. Сергій Притула, наприклад, підтримує веселу атмосферу власними танцями!

Приємного перегляду!

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