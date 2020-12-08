Що приховують Валик Міхієнко і Ваня Сидоренко? «Було – не було». «Діти проти зірок». Бекстейдж

Давайте зазирнемо за лаштунки яскравого шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). Поки переставляли декорації перед записом наступного раунду, два суперника знайшли час, щоб дізнатися один про одного більше. Актор Валентин Міхієнко і юний талант Іван Сидоренко захоплюються робототехнікою. У грі вони влаштували шалені перегони. А за лаштунками стали справжніми друзями.

Що ще їх об'єднує, ми дізналися за допомогою гри «Було – не було». Чи обманювали вони батьків? Чи розбивали дорогу техніку? Чи крали якісь речі в друзів? Їхні відповіді та історії точно додадуть вам гарного настрою. Приємного перегляду!

Вмикайте Новий канал щосереди о 19:00, щоб зануритися у круту атмосферу азарту й суперництва на шоу «Діти проти зірок».

Дивитися онлайн усі випуски «Діти проти зірок» 2 сезон.

Олександр Педан розповів про бійки та працю на городі. «Було – не було». «Діти проти зірок». Бекстейдж