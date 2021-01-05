Video: Танцы Притулы, секреты Мегамозга и эксклюзивные кадры закулисья. Как снимали «Дети против звезд» 2 сезон

Что делают звезды за кулисами шоу Дети против звезд (Новый канал)? Кто создал 2 сезон этого проекта? Кто голос Мегамозга? Смотри эксклюзивный бекстейдж о самом интересном
Новый канал / Дети против звезд / Танцы Притулы, секреты Мегамозга и эксклюзивные кадры закулисья. Как снимали «Дети против звезд» 2 сезон
05 января

Танцы Притулы, секреты Мегамозга и эксклюзивные кадры закулисья. Как снимали «Дети против звезд» 2 сезон

Как снимали 2 сезон «Дети против звезд» (Новый канал)? Кто руководит всем процессом? Почему режиссера площадки все боятся? Какое настоящее лицо Мегамозга?

Диджитал-ведущая Марго Лапина проникла в самые секретные уголки съемочной площадки  шоу «Дети против звезд» и сняла на камеру все, что хотела! Даже поймала в коридоре ведущего Сергея Притулу и расспросила о его детстве и сыне с дочкой.

В этом видео вы узнаете эксклюзивную информацию из первых уст и увидите, что делают звезды во время перерыва. Сергей Притула, например, поддерживает веселую атмосферу собственными танцами!

Приятного просмотра!

Смотрите онлайн все выпуски шоу «Дети против звезд» 2 сезон

Маша Ефросинина – о замужестве, деньгах и вызывании духов. Игра «Было – не было». «Дети против звезд» 2 сезон

Что скрывают Валик Михиенко и Ваня Сидоренков? «Было – не было». «Дети против звезд». Бэкстейдж

Александр Педан рассказал о драках и работе на огороде. «Было – не было». «Дети против звезд». Бэкстейдж

Танцы Притулы, секреты Мегамозга и эксклюзивные кадры закулисья. Как снимали «Дети против звезд» 2 сезон
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности