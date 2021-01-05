Как снимали 2 сезон «Дети против звезд» (Новый канал)? Кто руководит всем процессом? Почему режиссера площадки все боятся? Какое настоящее лицо Мегамозга?

Диджитал-ведущая Марго Лапина проникла в самые секретные уголки съемочной площадки шоу «Дети против звезд» и сняла на камеру все, что хотела! Даже поймала в коридоре ведущего Сергея Притулу и расспросила о его детстве и сыне с дочкой.

В этом видео вы узнаете эксклюзивную информацию из первых уст и увидите, что делают звезды во время перерыва. Сергей Притула, например, поддерживает веселую атмосферу собственными танцами!

Приятного просмотра!

Смотрите онлайн все выпуски шоу «Дети против звезд» 2 сезон

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