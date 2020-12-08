Что скрывают Валик Михиенко и Ваня Сидоренко? «Было – не было». «Дети против звезд». Бэкстейдж

Давайте заглянем за кулисы яркого шоу «Дети против звезд» (Новый канал). Пока переставляли декорации перед записью следующего раунда, два соперника нашли время, чтобы узнать друг друга получше. Актер Валентин Михиенко и юный талант Иван Сидоренко увлекаются робототехникой. В игре они устроили безумные гонки. А за кулисами стали настоящими друзьями.

Что еще их объединяет, мы узнали с помощью игры «Было – не было». Обманывали ли они родителей? Разбивали ли дорогую технику? Воровали ли какие-то вещи у друзей? Их ответы и истории точно добавят вам хорошего настроения. Приятного просмотра!

Включайте Новый канал каждую среду в 19:00, чтобы погрузиться в крутую атмосферу азарта и соперничества на шоу «Дети против звезд».

Смотреть онлайн все выпуски «Дети против звезд» 2 сезон.

Александр Педан рассказал о драках и работе на огороде. «Было – не было». «Дети против звезд». Бэкстейдж