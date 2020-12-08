Video: Что скрывают Валик Михиенко и Ваня Сидоренко? «Было – не было». «Дети против звезд». Бэкстейдж

Валик Михиенко и Иван Сидоренко увлекаются робототехникой. За кулисами Дети против звезд соперники стали настоящими друзьями. Что еще их объединяет, мы узнали с помощью игры Было - не было.
Новый канал / Дети против звезд / Что скрывают Валик Михиенко и Ваня Сидоренко? «Было – не было». «Дети против звезд». Бэкстейдж
08 декабря

Что скрывают Валик Михиенко и Ваня Сидоренко? «Было – не было». «Дети против звезд». Бэкстейдж

Давайте заглянем за кулисы яркого шоу «Дети против звезд» (Новый канал). Пока переставляли декорации перед записью следующего раунда, два соперника нашли время, чтобы узнать друг друга получше. Актер Валентин Михиенко и юный талант Иван Сидоренко увлекаются робототехникой. В игре они устроили безумные гонки. А за кулисами стали настоящими друзьями.

Что еще их объединяет, мы узнали с помощью игры «Было – не было». Обманывали ли они родителей? Разбивали ли дорогую технику? Воровали ли какие-то вещи у друзей? Их ответы и истории точно добавят вам хорошего настроения. Приятного просмотра!

Включайте Новый канал каждую среду в 19:00, чтобы погрузиться в крутую атмосферу азарта и соперничества на шоу «Дети против звезд».

Смотреть онлайн все выпуски «Дети против звезд» 2 сезон.

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Что скрывают Валик Михиенко и Ваня Сидоренко? «Было – не было». «Дети против звезд». Бэкстейдж
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