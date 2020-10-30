Олег Кензов розповів про характер своєї доньки

Ведучий Нового каналу за лаштунками «Діти проти зірок» зізнався, чому його викликали в школу через доньку

Олег Кензов може розповісти багато веселих історій про свою бурхливу юність. Його жвавий характер, мабуть, передався і доньці Єві. Дівчинка вже ходить до школи і, судячи з розповідей Олега, тримає всіх «у страху».

– Мені доводиться вислуховувати від вчителів, що «всі від неї захищаються» (сміється). Вона дуже активна. Єва в першому класі. Після дитячого садочка їй важко висидіти цілий урок – хочеться встати й піти, наприклад, або поспівати, – розповів Кензов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зате разом з татом Єві не нудно, адже вони мають спільне захоплення – спорт.

– Ми катаємося на катамаранах, машинках, любимо атракціони, плавати в басейні, хлюпатися в морі, – розповів Олег. – Ми з нею багато спілкуємося, разом слухаємо музику.

Навички спілкування з дітьми не допомогли Олегу в проекті «Діти проти зірок». Він змагався в індивідуальному батлі з 12-річною Марією Панасенко, володаркою Кубка світу з кікбоксингу WAKO у своїй віковій категорії. Дивіться просто зараз, як це було.

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