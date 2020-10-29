Олег Кензов розповів, як бився в дитинстві

Ведучий Нового каналу згадав, як йому доводилося захищатися кулаками

Суворий і справедливий – в реаліті «Кохання на виживання», веселий і сильний – в шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). Олег Кензов різний на екрані і в житті. Зараз у нього спокійний характер. Але так було не завжди. У дитинстві ведучий був справжнім розбишакою.

– Подивіться на моє обличчя – воно все у шрамах, – показує Олег Кензов. – Чому? Тому що доводилося битися в дитинстві. Я ріс, як всі пацани. Якось прийшов додому з дуже великим синцем під оком. Мені його поставив однокласник. Він різко вдарив, я не очікував. На той момент він займався тхеквондо, тому зарядив сильно. Око миттєво набрякло. Для мами я вигадав легенду, що впав з даху, коли чистив сніг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Не припинилися бійки і в юності артиста.

– У мене є шрам, як у Гаррі Поттера. Його мені поставили, коли працював МС в клубі. П’яна публіка, самі розумієте, – згадує він. – Зараз я б ніколи не поліз у бійку. Виступаю проти насильства в будь-яких його проявах.

Згадати бурхливу молодість ведучому Нового каналу довелося в шоу «Діти проти зірок». Він бив ногами привидів. А тіло ж пам’ятає прийомчики – Олег в індивідуальному батлі зміг перемогти юну суперницю!

Які таланти покажуть інші зірки – дивіться щосереди о 19:00 в шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

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