Олег Собчук опанував кілька інструментів без музичної освіти

Фронтмен гурту «СКАЙ» розповів про свій творчий шлях

Сьогодні покоління Z своїми знаннями може дати фору будь-якому дорослому. Вони не заблукають, бо є навігатор, завжди знайдуть інформацію, бо запитають у Google. Ці діти не читають друкованих газет, але вже не уявляють свого життя без інтернету і з народження мають власні сторінки в соціальних мережах. А ще у них нестримне бажання до пізнання нового. Так, цього тижня в шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) дев’ятирічний Сергій Верзін продемонстрував, як розуміється на екзотичних інструментах. До речі, знає він їх понад сто – ударних, духових і струнних. У батлі з ним зійшовся фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук. Хто хто з них музикальніший?

– Я самостійно опанував гру на кількох інструментах, – розповідає артист. – Вмію грати на дримбі, укулеле та ситарі. На відміну від свого суперника Сергія, почав захоплюватися музикою з десяти років. Вчився грати на братовій гітарі. Бо власний інструмент у мене з’явився, коли я навчався у старших класах.

Читати: Даша Трегубова розповіла, як пробудити акторський талант у дітей

Олег зізнається, що в дитинстві музикою не марив. Каже, що був звичайним хлопцем, якому подобався спорт, велосипеди, мопеди.

– Вже коли навчався у коледжі, створив музичний колектив, – розповідає артист. – Потім у нас були фестивалі та конкурси. Усе це для гурту «СКАЙ» стало лише хобі. Допоки нас не помітив продюсер та не запропонував підписати контракт. Завдяки цій співпраці колектив отримав першу популярність.

Читати: Оля Полякова: «Жінка з гвинтом у п’ятій точці встигає все»

Олег розповідає, що він не має професійної музичної освіти. Йому довелося всього навчатися самому. Погодьтеся, вдалося непогано. Адже гурт «СКАЙ» став відомим завдяки виконанню музики кількох стилів – альтернативний рок, поп-рок та пост-панк.

До речі, в шоу «Діти проти зірок» Олег та його суперник Сергій застосували всі свої знання музичних інструментів і продемонстрували, що мелодію можна створювати й підручними засобами – за допомогою труби та банки кабачкової ікри. А перемога дісталася дитині.

Вмикайте шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.