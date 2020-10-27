DJ NANA подолала свою фобію заради батлу в шоу «Діти проти зірок»

Готуючись до видовищного номеру, співачка тренувалася до мозолів

Четвертий випуск шоу «Діти проти зірок» буде присвячений Гелловіну. Моторошно красивий і насичений ефір у середу о 19:00 на Новому каналі виявить приховані таланти ведучого Олега Кензова, актриси Ірини Сопонару та співачки DJ NANA.

Шанувальники DJ NANA знають про її професійне танцювальне минуле й серйозну спортивну підготовку. Та цього разу дівчина демонструватиме незвичайне й небезпечне вміння – ходіння по сталевому канату, підвішеному над землею. Їй доведеться не лише йти, а й зробити пару трюків…

– Це дуже складно попри те, що в мене є фізична підготовка, – розповіла DJ NANA. – Я раніше займалася танцями, і добре володію своїм тілом. До цього батлу думала, що в мене з балансом все відмінно. Але щойно зробила перші кроки по канату, то зрозуміла, що це дуже важко, що неможливо йти і при цьому виконувати якісь трюки. Я дуже ретельно готувалася. Але більше ніж півтори години неможливо займатися: ноги дуже втомлюються, з’являються величезні мозолі… До того ж, я дуже боюся висоти. Але все виконала, хоча всередині було дуже тривожно. До того ж, режисер-постановник запропонував зробити колесо-переворот. Я роблю його на підлозі, але коли з канату…

Незважаючи на побоювання DJ NANA, номер вийшов дуже ефектним.

Не пропустіть «Діти проти зірок» вже у середу о 19:00 на Новому каналі! Буде дуже цікаво й атмосферно.

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