Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 9 серія від 09.02.2022 на сайті Нового каналу! Макс дуже гарно відпочив у нічному клубі, а зранку прокинувся в обіймах Дани. Він не пам’ятає, як вона опинилася в його квартирі і в його ліжку, але совість не дозволяє йому просто так виставити її за двері. Макс відчуває себе винним і хоче це пояснити Дані, але вона не збирається швидко зникнути з його життя.

У серіалі Будиночок на щастя 2022 Маша почне підозрювати Артура у зраді. Щоб переконатися у цьому, вона перевірить його телефон. Що вона там знайде? Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 9.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 8 серію

Будиночок на щастя 3 сезон