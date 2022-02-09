Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 9 серия от 09.02.2022 на сайте Нового канала! Макс очень хорошо отдохнул в ночном клубе, а утром проснулся в объятиях Даны. Он не помнит, как она очутилась в его квартире и в его постели, но совесть не позволяет ему просто так выставить ее за дверь. Макс чувствует себя виноватым и хочет это объяснить Дане, но она не собирается быстро исчезнуть из его жизни.

В сериале Будиночок на щастя 2022 Маша начнет подозревать Артура в измене. Чтобы убедиться в этом, она проверит его телефон. Что она там найдет? Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 9.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 8 серию

Будиночок на щастя 3 сезон