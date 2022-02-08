08 лютого

Макс і Маша опановують нові професії. Будиночок на щастя. 3 сезон. Серія 8

Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 8 серія від 08.02.2022 на сайті Нового каналу! Макс прийшов до Маші з квітами, щоб вибачитися за останні події. Проте вона не захотіла його слухати та звинуватила в тому, що він невдаха, який стає схожим на Васю. Чи вдасться Максу стати на ноги та довести Маші, що він чогось вартий? Дізнайся просто зараз!

У серіалі Будиночок на щастя 2022 серія 8 Маша розіб’є свій телефон і влаштується на роботу, щоб заробити на новий. Проте подруги висміють її за це, адже вони впевнені, що дівчина і дня не зможе пропрацювати. Чи вдасться Маші втерти носа подругам? Яку ідею для бізнесу вигадає Макс? Не пропусти нові пригоди героїв – дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 8.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 7 серію

Будиночок на щастя 3 сезон

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