Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 8 серія від 08.02.2022 на сайті Нового каналу! Макс прийшов до Маші з квітами, щоб вибачитися за останні події. Проте вона не захотіла його слухати та звинуватила в тому, що він невдаха, який стає схожим на Васю. Чи вдасться Максу стати на ноги та довести Маші, що він чогось вартий? Дізнайся просто зараз!

У серіалі Будиночок на щастя 2022 серія 8 Маша розіб’є свій телефон і влаштується на роботу, щоб заробити на новий. Проте подруги висміють її за це, адже вони впевнені, що дівчина і дня не зможе пропрацювати. Чи вдасться Маші втерти носа подругам? Яку ідею для бізнесу вигадає Макс? Не пропусти нові пригоди героїв – дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 8.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 7 серію

Будиночок на щастя 3 сезон