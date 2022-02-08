У серіалі Будиночок на щастя 3 сезон 6 серія від 08.02.2022 Макс дуже ревнуватиме Машу до її нового хлопця Артура і робитиме все можливе, щоб їх розлучити. Спочатку він викличе Артура на серйозну чоловічу розмову, але не зможе поставити його на місце. Потім Макс вирішить переконати Машу в тому, що Артур – аферист, який розводить красивих дівчат. Чи спрацює його план? Дізнайся просто зараз!

У 6 серії Будиночок на щастя 2022 Вася зламає дорогий ноутбук мами Максима. Він спробує віддати його в ремонт, проте майстер виявиться шахраєм і втече разом з ноутбуком. Що вигадає Вася, аби замести сліди злочину? Не пропусти найцікавіші пригоди улюблених героїв – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 6 на сайті Нового каналу!

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 5 серію

Будиночок на щастя 3 сезон