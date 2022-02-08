Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 5 серія від 08.02.2022 на сайті Нового каналу! Назар пішов випробувати свою удачу в підпільному сеньківському казино. Він був впевнений, що легко залишить у дурнях своїх суперників, проте в першій же грі програв усе, що мав, навіть козу Машеньку. Маруся вирішила врятувати коханого і відігратися в карти, проте сама програла ще трьох кролів. Як на це відреагує Любаня, яка серцем відчула щось неладне і вирішила повернутися в Сеньківку? Дізнайся просто зараз!

У 5 серії Будиночок на щастя 2022 Маша та Макс вирішать шукати собі нових половинок. Хто перший піде на побачення, той виграє спір і повинен буде назавжди зникнути з життя колишнього чи колишньої. Чим закінчаться пригоди Маші та Макса? Дивись онлайн у серіалі Будиночок на щастя сезон 3 серія 5.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 4 серію

Будиночок на щастя 3 сезон