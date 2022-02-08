В сериале Будиночок на щастя 3 сезон 6 серия от 08.02.2022 Макс будет очень ревновать Машу к ее новому парню Артуру и делать все возможное, чтобы их разлучить. Сначала он вызовет Артура на серьезный мужской разговор, но не сможет поставить его на место. Затем Макс решит убедить Машу в том, что Артур – аферист, который разводит красивых девушек. Сработает ли его план? Узнай прямо сейчас!

В 6 серии Будиночок на щастя 2022 Вася сломает дорогой ноутбук мамы Максима. Он попытается отдать его в ремонт, но мастер окажется мошенником и сбежит вместе с ноутбуком. Что придумает Вася, чтобы замести следы преступления? Не пропусти самые интересные приключения любимых героев – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 6 на сайте Нового канала!

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 5 серию

Будиночок на щастя 3 сезон