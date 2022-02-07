Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 2 серія від 07.02.2022 на сайті Нового каналу! Макс приїхав до мами і прихватив з собою Любаню та Васю. Він вирішив трохи пожити в Києві, щоб придумати план для повернення Маші. Вася та Люба даремно часу не гаяли та скористалися тим, що зараз у столиці. Вони вирішили втілити дуже давню мрію – купити путівку в Болгарію. Хочеш дізнатися, чим закінчився похід у турагентство? Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 2022 серія 2.

Тим часом подруги вигадали, як витягнути Машу з депресії. Вони приготували їй сюрприз – зустріч із колишнім. Дівчата впевнені, що це найкращий спосіб забути іншого колишнього. Як на це відреагує Маша? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 2.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 1 серію

Будиночок на щастя 3 сезон