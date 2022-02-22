Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 23 серія від 22.02.2022 на сайті Нового каналу! Любані набридло дивитися, як Маша і Макс бігають одне від одного, хоча в душі сумують. Вона вирішила взяти ініціативу в свої руки та помирити друзів. Чи спрацює її шокова терапія? Дізнайся просто зараз!

У серіалі Будиночок на щастя 2022 Вася спробує підкорити серце Любані майстерністю своїх рук. Він полагодить кран і шафу і спеціально зламає стіл і відірве дверцята на кухні, щоб вона знову покликала його на допомогу. Як помститься Любаня Васі, коли розкусить його хитрий план? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 23.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 22 серію

Будиночок на щастя 3 сезон