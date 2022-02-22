Смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя 3 сезон 23 серия от 22.02.2022 на сайте Нового канала! Любане надоело смотреть, как Маша и Макс бегают друг от друга, хотя в душе скучают. Она решила взять инициативу в свои руки и помирить друзей. Сработает ли ее шоковая терапия? Узнай прямо сейчас!

В сериале Будиночок на щастя 2022 Вася попытается покорить сердце Любани мастерством своих рук. Он починит кран и шкаф, а также специально сломает стол и оторвет дверцу на кухне, чтобы она снова позвала его на помощь. Как отомстит Любаня Васе, когда раскусит его хитрый план? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 23.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 22 серию

Будиночок на щастя 3 сезон