Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 22 серія від 21.02.2022 на сайті Нового каналу! Маша ніяк не може забути Макса, тому вирішує запросити його на романтичну вечерю та влаштувати вечір спогадів і примирення. Вона пообіцяла собі, що це буде остання спроба, і якщо вона не спрацює, значить стосункам дійсно кінець. Чи погодиться Макс на зустріч? Дивись онлайн у серіалі Будиночок на щастя 2022.

Вася знайде новий і дуже прибутковий спосіб заробітку – півнячі бої. У нього є півень на прізвисько Стальний дзьоб, який може заклювати будь-якого у Сеньківці. Чим закінчиться ця затія? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 22.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 21 серію

Будиночок на щастя 3 сезон