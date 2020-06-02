Video: Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18

Дивіться онлайн 18 випуск Хто проти блондинок 3 сезон, ефір від 02.06.2020
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02 червня

Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18

Дивись онлайн проект Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020 на сайті Нового каналу. Гостем Лесі Нікітюк стане Тарас Стадницький, а тема гри – життя в інтернеті.

Британка Джойс може поділитися способом розважити себе на пенсії. У 83 роки жінка завела блог, в якому почала описувати те, що соромляться говорити люди в її віці. У шоу Хто проти блондинок? 2020 ти дізнаєшся, завдяки чому Джойс стала популярна в інтернеті.

Блонда-бомба Аліна розповість, як виховати собаку-модель, а на прикладі однієї японки ти дізнаєшся, як впоратися із самотністю. Все це ти зможеш побачити просто зараз в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020.

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Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18
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