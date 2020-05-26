Дивись онлайн проект Хто проти блондинок? 3 сезон 17 випуск від 26.05.2020 на сайті Нового каналу. Цього разу гостем Лесі Іванівни Нікітюк стане співак і ведучий програми Кохання на виживання Олег Кензов. Тема 17 випуску – психологія відносин.

Британські вчені знову готові дивувати. Вони провели експеримент в нічному клубі та з’ясували, яку частину тіла потрібно оголити дівчині, щоб привернути увагу чоловіка. Що ж це таке? Ноги або, можливо, плечі? Відповідь здивує не тільки блондинок, а й Олега Кензова. Щоб дізнатися, який був результат цього експерименту, – дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 17 випуск від 26.05.2020 просто зараз.

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