Ти дивишся проект Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020 на сайті Нового каналу.

Блонда-бомба примусить Тараса Стадницького згадати безтурботне дитинство. Дівчина навчить актора робити собаку з повітряної кульки, після чого запропонує йому позмагатися в цьому вмінні з іншими блондинками. Чи вийде в Тараса бути спритнішим за дівчат? Дивись у проекті Хто проти блондинок? 2020.

Нова політика Instagram забороняє дівчатам виставляти фото з оголеними сосками, але американка Миколь Хеброн знайшла спосіб обійти це правило за допомогою фотошопу. На що замінила дівчина жіночі соски на фото? Це ти дізнаєшся просто зараз в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020.

Хто проти блондинок 18 випуск від 02.06.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 18 дивитися онлайн