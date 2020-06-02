Video: Тарас Стадницький навчиться робити собак із кульок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18. Частина 2

Хто проти блондинок від 02.06.2020 - дивіться онлайн випуск 18 частина 2
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02 червня

Тарас Стадницький навчиться робити собак із кульок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18. Частина 2

Ти дивишся проект Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020 на сайті Нового каналу.

Блонда-бомба примусить Тараса Стадницького згадати безтурботне дитинство. Дівчина навчить актора робити собаку з повітряної кульки, після чого запропонує йому позмагатися в цьому вмінні з іншими блондинками. Чи вийде в Тараса бути спритнішим за дівчат? Дивись у проекті Хто проти блондинок? 2020.

Нова політика Instagram забороняє дівчатам виставляти фото з оголеними сосками, але американка Миколь Хеброн знайшла спосіб обійти це правило за допомогою фотошопу. На що замінила дівчина жіночі соски на фото? Це ти дізнаєшся просто зараз в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020.

Хто проти блондинок 18 випуск від 02.06.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 18 дивитися онлайн

Тарас Стадницький навчиться робити собак із кульок. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18. Частина 2
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