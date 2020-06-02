У 3 частині програми Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020 ти дізнаєшся, що дозволяють жителям австралійського штату Квінсленд додавати на автомобільні номери. Можливо це емодзі? Або посилання на сторінку в фейсбуці? Дивись просто зараз шоу Хто проти блондинок? 2020 року, щоб дізнатися відповідь на це запитання.

Також ти дізнаєшся, яке популярне інтернет-слово з’явилося завдяки американській компанії, яка активно намагалася продати великі запаси простроченої шинки. Щоб дізнатися ще більше фактів, пов’язаних з новими технологіями, – дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 18 випуск від 02.06.2020 дивитися онлайн