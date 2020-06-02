Video: Тарас Стадницький дізнається походження інтернет-сленгу. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18. Частина 3

Хто проти блондинок від 02.06.2020 - дивіться онлайн випуск 18 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18 / Тарас Стадницький дізнається походження інтернет-сленгу. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18. Частина 3
02 червня

Тарас Стадницький дізнається походження інтернет-сленгу. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18. Частина 3

У 3 частині програми Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020 ти дізнаєшся, що дозволяють жителям австралійського штату Квінсленд додавати на автомобільні номери. Можливо це емодзі? Або посилання на сторінку в фейсбуці? Дивись просто зараз шоу Хто проти блондинок? 2020 року, щоб дізнатися відповідь на це запитання.

Також ти дізнаєшся, яке популярне інтернет-слово з’явилося завдяки американській компанії, яка активно намагалася продати великі запаси простроченої шинки. Щоб дізнатися ще більше фактів, пов’язаних з новими технологіями, – дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 18 випуск від 02.06.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 18 випуск від 02.06.2020 дивитися онлайн

Тарас Стадницький дізнається походження інтернет-сленгу. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 18. Частина 3
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