Video: Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16

Дивіться онлайн 16 випуск Хто проти блондинок Сезон 3, ефір від 19.05.2020
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19 травня

Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16

Ти дивишся проект Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 на сайті Нового каналу. Гостем Лесі Нікітюк стане актор і зірка серіалу Будиночок на щастя Назар Задніпровський. А тема гри – естетика 90-х років.

У 1998 році повсюдно стали випускати колготки з трьома штанинами. Дівчата точно зможуть здогадатися для чого потрібна ця запаска. Але ось чи зможе відповісти правильно на це запитання чоловіча аудиторія, і, зокрема, Назар Задніпровський? Це ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Фам Нят Вионг в 1993 році винайшов в Україні щось, через що пізніше став першим мільярдером В’єтнаму. Ти точно знаєш цей виріб і використовував його не раз! Щоб дізнатися, що принесло Фам Нят Вионгу успіх і процвітання – дивись проект Хто проти блондинок? 3 сезон 16 випуск від 19.05.2020 просто зараз!

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Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 16
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