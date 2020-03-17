Дивись просто зараз у шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 7 випуск від 17.03.2020, як Євген Сморигін битиметься в інтелектуальному поєдинку з топ-блондинкою.

Нещодавно українці почали вкладати багато сил у боротьбу за екологію, тому в 2019 році організація Україна без сміття запропонувала свій варіант боротьби з відходами. До Дня всіх закоханих вони представили програму утилізації одного цікавого предмета. У шоу Хто проти блондинок? 2020 Євген Сморигін має здогадатися, що ж це за річ.

У другому турі акторові доведеться зрозуміти логіку ескімосів: що цей народ називає подорожжю шамана крізь простір і час? Відповідь ти дізнаєшся на сайті Нового каналу в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 7 випуск від 17.03.2020.

Хто проти блондинок 7 випуск від 17.03.2020 дивитися онлайн