Смотри прямо сейчас в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 7 выпуск от 17.03.2020, как Евгений Сморигин будет сражаться в интеллектуальном поединке с топ-блондинкой.

С недавних пор украинцы вкладывают много сил в борьбу за экологию, поэтому в 2019 году организация Украина без мусора предложила свой вариант борьбы с отходами. Ко Дню всех влюбленных они представили программу утилизации одного интересного предмета. В шоу Кто против блондинок? 2020 Евгению Сморигину придется догадаться, что же это за вещь.

Во втором туре актеру также предстоит понять логику эскимосов: что этот народ называет путешествием шамана сквозь пространство и время? Ответ ты узнаешь на сайте Нового канала в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 7 выпуск от 17.03.2020.

Кто против блондинок 7 выпуск от 17.03.2020 смотреть онлайн