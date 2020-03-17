Дивись онлайн як Євген Сморигін гратиме проти найрозумніших дівчат України в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 7 випуск від 17.03.2020.

Блонди-бомби навчать Сморигіна відпочивати красиво, а дві пенсіонерки з Ялти – як заробити півтора мільйона доларів за три роки. Який прибутковий бізнес відкрили на території санаторію винахідливі бабусі? Відповідь ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 2020.

Також Євгену Сморигіну доведеться дізнатися, яка неприємність щорічно відбувається з людьми під час сексу. Чого варто побоюватися в процесі акту кохання? Це ти дізнаєшся просто зараз в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 7 випуск від 17.03.2020 на сайті Нового каналу.

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