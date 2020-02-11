Даніель Салем – другий гість у шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 2 випуск від 11.02.2020 на сайті Нового каналу.

Креатив й оригінальність полтавських маркетологів загонять у глухий кут відомого телеведучого. Який рекламний слоган насмішив Даніеля Салема та блондинок? Дивись у 2 випуску шоу Хто проти блондинок? 2020.

Блонда-бомба продемонструє свій талант перебувати в кількох місцях одночасно. А таємнича американка Саманта розповість про те, як отримати найдовший оргазм в історії. Усе це дивіться в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 2 випуск від 11.02.2020 просто зараз.

Хто проти блондинок 1 випуск від 04.02.2020 дивитися онлайн

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 2 дивитися онлайн