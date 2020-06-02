Ты смотришь проект Кто против блондинок? 3 сезон 18 выпуск от 02.06.2020 на сайте Нового канала.

Блонда-бомба заставит Тараса Стадницкого вспомнить беззаботное детство. Девушка научит актера делать собаку из воздушного шарика, после чего предложит ему посоревноваться в этом умении с остальными блондинками. Получится ли у Тараса быть проворнее девушек? Смотри в проекте Кто против блондинок? 2020.

Новая политика Instagram запрещает девушкам выставлять фото с оголенными сосками, но американка Миколь Хеброн нашла способ обойти это правило при помощи фотошопа. На что заменила девушка женские соски на фото? Это ты узнаешь прямо сейчас в проекте Кто против блондинок? 3 сезон 18 выпуск от 02.06.2020.

Кто против блондинок 18 выпуск от 02.06.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 18 смотреть онлайн