Ти дивишся заключну частину 17 випуску проекту Хто проти блондинок? 3 сезон від 26.05.2020 на сайті Нового каналу.

Американець Гаррі Кремен зробив собі ведмежу послугу. Чоловік створив те, завдяки чому його дівчина знайшла собі нового хлопця. Що стало причиною розриву американця і його коханої? Дізнаєшся просто зараз в шоу Хто проти блондинок? 2020.

А ось Павло Зібров розповість, як відчувати себе молодим в будь-якому віці. Разом з дружиною артист полюбляє ходити в один заклад, щоб підтримувати пристрасть у стосунках. Що ж це за місце? У проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 17 випуск від 26.05.2020 ти дізнаєшся відповідь на це запитання!

Хто проти блондинок 17 випуск від 26.05.2020 дивитися онлайн