Ти дивишся продовження програми Хто проти блондинок? 3 сезон 17 випуск від 26.05.2020 на сайті Нового каналу.

У всіх випусках програми блонди-бомби дивували гостей неймовірними талантами: хтось танцював тверк, хтось показував фокуси, а хтось виконував танець на повітряних полотнах. Але в 17 випуску програми Хто проти блондинок? 2020 блонда-бомба Олександра переплюне їх усіх, адже дівчина майстерно роздягатиме огірки. І Олегу Кензову нічого не залишиться, окрім як позмагатися з нею в цьому вмінні. Чи зможе ведучий програми Кохання на виживання перевершити блонду-бомбу? Це ти дізнаєшся в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 7 випуск від 26.05.2020 просто зараз.

Хто проти блондинок 17 випуск від 26.05.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 17 дивитися онлайн