Смотри онлайн проект Кто против блондинок? 3 сезон 17 выпуск от 26.05.2020 на сайте Нового канала. На этот раз гостем Леси Ивановны Никитюк станет певец и ведущий программы Кохання на виживання Олег Кензов. Тема 17 выпуска – психология отношений.

Британские ученые снова готовы удивлять. Они провели эксперимент в ночном клубе и выяснили, какую часть тела нужно оголить девушке, чтобы привлечь внимание мужчины. Что же это? Ноги или, возможно, плечи? Ответ удивит не только блондинок, но и Олега Кензова. Чтобы узнать, каков был результат этого эксперимента, – смотри проект Кто против блондинок? 3 сезон 17 выпуск от 26.05.2020 прямо сейчас.

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