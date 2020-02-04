В родном городе Леси Никитюк считают, что рожать в 24 – это поздно. В студии проекта Кто против блондинок? 3 сезон 1 выпуск от 04.02.20 одна известная украинка разрушит этот стереотип.

Как при помощи одной только расчески обезвредить маньяка? Бомба-блонда расскажет и покажет, как защитить себя в темном переулке. Леся Никитюк будет практиковаться в самообороне на Горбунове, и ему придется ох как несладко в шоу Кто против блондинок? 2020.

А самцы птиц-шалашников могут проводить мастер-классы для мужской половины населения Украины. Какую тактику выбирают эти птицы, чтобы уговорить самку на секс? Ответ на этот вопрос ты узнаешь в программе Кто против блондинок? 3 сезон 1 выпуск от 04.02.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 1 выпуск от 04.02.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 1 смотреть онлайн