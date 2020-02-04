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Video: Мастер-класс по самообороне от бомбы-блонды. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть 2

Кто против блондинок от 04.02.2020 - смотрите онлайн выпуск 1 часть 2
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1 / Мастер-класс по самообороне от бомбы-блонды. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть 2
04 февраля

Мастер-класс по самообороне от бомбы-блонды. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть 2

В родном городе Леси Никитюк считают, что рожать в 24 – это поздно. В студии проекта Кто против блондинок? 3 сезон 1 выпуск от 04.02.20 одна известная украинка разрушит этот стереотип.

Как при помощи одной только расчески обезвредить маньяка? Бомба-блонда расскажет и покажет, как защитить себя в темном переулке. Леся Никитюк будет практиковаться в самообороне на Горбунове, и ему придется ох как несладко в шоу Кто против блондинок? 2020.

А самцы птиц-шалашников могут проводить мастер-классы для мужской половины населения Украины. Какую тактику выбирают эти птицы, чтобы уговорить самку на секс? Ответ на этот вопрос ты узнаешь в программе Кто против блондинок? 3 сезон 1 выпуск от 04.02.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 1 выпуск от 04.02.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 1 смотреть онлайн

Мастер-класс по самообороне от бомбы-блонды. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть 2
Горбунов знает слишком много про Каменских. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. ...
Кто умнее: топ-блондинка или Горбунов? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть ...
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