Топ-5 найбагатших та найвпливовіших блондинок у світі

Міфи про блондинок щовівторка розвіюють учасниці шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі, але щоб точно позбавити вас стереотипів про світловолосих красунь, ми зібрали інформацію про п’ять найбагатших і найуспішніших блондинок у світі! Ці жінки різні – з різних країн, сфер і з різними інтересами, але об’єднує їх одне: вони – блондинки і пишаються цим!

Лорен Пауелл Джобс

Вдова бізнесмена Стіва Джобса, яка виховує трьох дітей, може похвалитися не тільки рецептами смачних пирогів, а й успішними бізнес-проектами. У 2019 статок Лорен налічував близько $ 21,6 млрд.. І це не тільки спадок, що залишився їй після смерті знаменитого чоловіка, а результат її особистих кар’єрних досягнень.

Лорен в 2004 році запустила проект Emerson Collective, який щорічно інвестує мільйони в розвиток інформаційних технологій, бізнесу та стартапів, а також близько 20 років тому Лорен створила організацію College Track, яка займається підтримкою талановитих студентів і розвитком рівня шкільного навчання.

Сусанна Клаттен

Сусанна – найбагатша блондинка в Німеччині, носить коротку стрижку і… володіє 50% акцій автоконцерну BMW. Ось вже кому точно не знадобиться допомога з ремонтом машини! Крім цього Сусанні також належить 51% акцій в великої фармацевтичної компанії Altana AG. За даними за 2019 рік її статки сягнули $ 19,2 млрд.

Крісті Уолтон

Ця американка розбагатіла, ставши дружиною Джона Томаса Уолтона – сина засновника Walmart Сема Уолтона. Після смерті чоловіка в автокатастрофі жінка успадкувала 1/6 частини його статку – в основному це були акції Walmart, First Solar і Arvest Bank. Зараз стан 71-річної Крісті оцінюється приблизно в $ 7.2 мільярда. Крісті активно займається благодійністю, а бізнес веде її син – Лукас Уолтон.

Марісса Маейр

Це найвідоміша блондинка в IT-сфері! Марісса довгий час займала пост президента і головного виконавчого директора компанії «Yahoo!», а до цього 13 років працювала провідним фахівцем в Google, ставши першою жінкою-інженером в компанії. Зараз Майер входить до складу рад директорів компаній Cooper-Hewitt, National Design Museum, New York City Ballet, San Francisco Ballet, Музей сучасного мистецтва Сан-Франциском і Walmart. В 2019 її статки оцінювалися в $620 мільйонів.

Іванка Трамп

Дочка 45-го президента Америки Дональда Трампа просто не могла не увійти до цього список! Але, не дивлячись на наявність знаменитого батька, Іванка ніколи не ховалася в тіні його успіху. Вона будувала свою кар’єру сама, починаючи від роботи фотомоделлю, ведучою популярного ТВ-шоу, згодом Іванка випустила книгу «The Trump Card: Playing to Win in Work and Life», заснувала свій бренд одягу, має частку в Trump International Hotel і працює радником у Білому домі Непогано, як для матері трьох дітей, правда? І хоча її статок – близько 75 мільйонів доларів – у порівнянні з сумами блондинок зі списку вище, здаються зовсім не великими, варто врахувати, що Іванці лише38 років і з таким завзяттям вона точно встигне до 70 сколотити статок!

Фото: GettyImages

