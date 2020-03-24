Зіркові блондинки: Який рідний колір волосся у Кідман, Лоуренс і Мадонни (ФОТО)
А ви знаєте, що велика частина зіркових блондинок раніше були брюнетками і шатенками? Дуже маленький відсоток дівчат, які народилися відразу зі світлим волоссям. Більшість просто в якийсь момент життя захотіли змін, висвітлити волосся і стали блондинками, кардинально змінивши імідж.
Ми вибрали 10 всесвітньо відомих блондинок, які раніше були брюнетками. Складно повірити, що деякі з них не народилися зі світлим волоссям, правда?
Мадонна
Навряд чи хтось здивувався, побачивши цю співачку на чолі списку. Адже Мадонна – одна з найвідоміших блондинок в світі!
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А раніше Луїза Вероніка Чікконе (справжнє ім’я Мадонни, – прим. ред.) була володаркою темно-каштанового волосся.
Різ Візерспун
Не могли ми залишити без уваги і головну «кіношну» блонду, 44-річну Різ.
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Фільм «Блондинка в законі», в якому актрисі дісталася головна роль, став першим фільмом про блондинок, де світловолоса красуня – розумна і красива. Правда, все-таки варто відмітити, що волосся у Різ завжди було світло-русяве, але «чистою» блондинкою вона стала для зйомок фільму “Жорстокі ігри”.
Так Різ виглядала в дитинстві:
Скарлетт Йоханссон
У фільмах ми бачимо цю актрису з різним кольором волосся, в реальному житті вона – платинова блондинка, принаймні, на сьогоднішній день.
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А ось насправді натуральний колір волосся Скарлетт – темно-каштановий!
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Ніколь Кідман
За Ніколь давно закріпився образ блондинки.
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Але насправді рідний колір акторки – темно-рудий, саме такий, як у фільмах «Мулен Руж» і «З широко закритими очима».
Дженніфер Еністон
Ще одна відома голлівудська блондинка – виконавиця ролі Рейчел в культовому серіалі «Друзі».
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Насправді ж Дженніфер – шатенка, і побачити її в рідному кольорі можна в старому фільмі 1997 року «Портрет досконалості», де актрисі 28 років.
Леді Гага
Всі давно звикли, що королева епатажу – блондинка.
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Але коли в фільмі «Зірка народилася» артистка з’явилася з рідним, темним кольором волосся, глядачі ахнули – їй дійсно дуже личить цей відтінок.
Втім, ефектний платиновий блонд співачці теж підходить і тільки підкреслює її незвичайний стиль!
Брітні Спірс
У той час, коли Брітні вривалася на сцену в 90-х, на піку популярності було світле мелірування, і іміджмейкери змусили починаючу зірку пофарбувати рідний темно-русявий відтінок.
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З тих Брітні Спірс і не змінювала образ, тільки один раз, коли підстриглася налисо. Але коли волосся відросло, виконавиця відразу ж повернула собі улюблений блонд.
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Дженніфер Лоуренс
І хоча ця актриса часто змінює колір волосся, і в своїй ключовій для кар’єри трилогії «Голодні ігри» з’явилася з темним кольором волосся, в повсякденному житті Лоуренс – блондинка. Судячи з усього, повертатися в рідний темно-русявий колір актриса не планує!
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Майлі Сайрус
Складно зараз уявити цю співачку з темним волоссям, правда?
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Насправді, достатньо подивитися її фото за 2007-2008 рік, під час зйомок в серіалі «Ханна Монтана». У той час співачка встигла побути і зі своїм рідним каштановим кольором, і приміряти образ шатенки з сонячними пасмами і навіть пофарбуватися повністю в чорний.
Крістен Стюарт
Сьогодні Крістен – платинова блондинка з короткою стрижкою.
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Але, щоб згадати її рідний колір, досить переглянути будь-яку частину вампірської саги «Сутінки», де Стюарт знімається з рідним темним кольором волосся.
І бонус!
Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк теж в дитинстві була темноволосим дівчатком.
Але тепер складно уявити, як могла б виглядати Леся, якби залишився вона брюнеткою, правда?
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Та й якби Нікітюк залишилася з темним волоссям, вона не змогла б вести це шоу, тож всі зміни однозначно – на краще!
Дивіться шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі щовівторка о 19:00 та переконайтеся, що наші блондинки ще дадуть фору голлівудським!