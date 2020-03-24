Зіркові блондинки: Який рідний колір волосся у Кідман, Лоуренс і Мадонни (ФОТО)

А ви знаєте, що велика частина зіркових блондинок раніше були брюнетками і шатенками? Дуже маленький відсоток дівчат, які народилися відразу зі світлим волоссям. Більшість просто в якийсь момент життя захотіли змін, висвітлити волосся і стали блондинками, кардинально змінивши імідж.

Ми вибрали 10 всесвітньо відомих блондинок, які раніше були брюнетками. Складно повірити, що деякі з них не народилися зі світлим волоссям, правда?

Мадонна

Навряд чи хтось здивувався, побачивши цю співачку на чолі списку. Адже Мадонна – одна з найвідоміших блондинок в світі!

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on Jan 14, 2020 at 4:07am PST

А раніше Луїза Вероніка Чікконе (справжнє ім’я Мадонни, – прим. ред.) була володаркою темно-каштанового волосся.

Різ Візерспун

Не могли ми залишити без уваги і головну «кіношну» блонду, 44-річну Різ.

View this post on Instagram A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on Feb 27, 2020 at 8:28am PST

Фільм «Блондинка в законі», в якому актрисі дісталася головна роль, став першим фільмом про блондинок, де світловолоса красуня – розумна і красива. Правда, все-таки варто відмітити, що волосся у Різ завжди було світло-русяве, але «чистою» блондинкою вона стала для зйомок фільму “Жорстокі ігри”.

Так Різ виглядала в дитинстві:

Скарлетт Йоханссон

У фільмах ми бачимо цю актрису з різним кольором волосся, в реальному житті вона – платинова блондинка, принаймні, на сьогоднішній день.

View this post on Instagram A post shared by Scarlett Johansson Page ♡ Lyle (@seriouslyscarlett) on Dec 27, 2019 at 11:09am PST

А ось насправді натуральний колір волосся Скарлетт – темно-каштановий!

View this post on Instagram A post shared by Scarlett Johansson Page ♡ Lyle (@seriouslyscarlett) on Sep 4, 2019 at 8:53am PDT

Ніколь Кідман

За Ніколь давно закріпився образ блондинки.

View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Feb 27, 2020 at 10:04am PST

Але насправді рідний колір акторки – темно-рудий, саме такий, як у фільмах «Мулен Руж» і «З широко закритими очима».

Дженніфер Еністон

Ще одна відома голлівудська блондинка – виконавиця ролі Рейчел в культовому серіалі «Друзі».

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Mar 3, 2020 at 3:50pm PST

Насправді ж Дженніфер – шатенка, і побачити її в рідному кольорі можна в старому фільмі 1997 року «Портрет досконалості», де актрисі 28 років.

Леді Гага

Всі давно звикли, що королева епатажу – блондинка.

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Nov 18, 2019 at 11:15am PST

Але коли в фільмі «Зірка народилася» артистка з’явилася з рідним, темним кольором волосся, глядачі ахнули – їй дійсно дуже личить цей відтінок.

Втім, ефектний платиновий блонд співачці теж підходить і тільки підкреслює її незвичайний стиль!

Брітні Спірс

У той час, коли Брітні вривалася на сцену в 90-х, на піку популярності було світле мелірування, і іміджмейкери змусили починаючу зірку пофарбувати рідний темно-русявий відтінок.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 12, 2019 at 10:07am PST

З тих Брітні Спірс і не змінювала образ, тільки один раз, коли підстриглася налисо. Але коли волосся відросло, виконавиця відразу ж повернула собі улюблений блонд.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 14, 2018 at 4:34pm PDT

Дженніфер Лоуренс

І хоча ця актриса часто змінює колір волосся, і в своїй ключовій для кар’єри трилогії «Голодні ігри» з’явилася з темним кольором волосся, в повсякденному житті Лоуренс – блондинка. Судячи з усього, повертатися в рідний темно-русявий колір актриса не планує!

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lawrence (@jlawthequeen) on Dec 23, 2019 at 1:47pm PST

Майлі Сайрус

Складно зараз уявити цю співачку з темним волоссям, правда?

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Feb 8, 2020 at 9:01am PST

Насправді, достатньо подивитися її фото за 2007-2008 рік, під час зйомок в серіалі «Ханна Монтана». У той час співачка встигла побути і зі своїм рідним каштановим кольором, і приміряти образ шатенки з сонячними пасмами і навіть пофарбуватися повністю в чорний.

Крістен Стюарт

Сьогодні Крістен – платинова блондинка з короткою стрижкою.

View this post on Instagram A post shared by Kristen Stewart (@kristenstewartx) on Feb 21, 2020 at 3:17pm PST

Але, щоб згадати її рідний колір, досить переглянути будь-яку частину вампірської саги «Сутінки», де Стюарт знімається з рідним темним кольором волосся.

І бонус!

Ведуча шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі Леся Нікітюк теж в дитинстві була темноволосим дівчатком.

Але тепер складно уявити, як могла б виглядати Леся, якби залишився вона брюнеткою, правда?

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Feb 12, 2020 at 9:23am PST

Та й якби Нікітюк залишилася з темним волоссям, вона не змогла б вести це шоу, тож всі зміни однозначно – на краще!

Дивіться шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі щовівторка о 19:00 та переконайтеся, що наші блондинки ще дадуть фору голлівудським!