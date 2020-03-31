Новий каналХто проти блондинок?НовиниВгадай блондинку з мультика: Тест

Вгадай блондинку з мультика: Тест

Ми вирішили влаштувати твоій пам’яті невеликий іспит! Ми зібрали 15 мультяшних блондинок і пропонуємо тобі згадати, з якого вони мультфільму, і як звуть кожну з них. І навіть коли тобі буде здаватися, що у тої чи іншій героїні немає імені, спробуй напружити пам’ять – ім’я є у кожної, просто не завжди воно часто вживається!

Ну що ж, поїхали!

Ну що, вгадали всіх мультяшних блондинок? Хочете ще більше інтелектуальних завдань, тоді у вівторок о 19:00 вкючайте Новий канал і дивіться шоу “Хто проти блондинок?”. Там багато цікавого!

В тему:

IQ-тест від блондинок. Обіграєш чи програєш?

Пограємо? Впізнай блондинку за частиною фотографії

Топ-5 фільмів про блондинок: Не тільки комедії!

кто против блондинок новости