Ведуча Нового каналу рекомендує під час карантину дивитися кіно про справжнє кохання

Те, що ми всі дотримуємося #залишайсявдома, ще не привід панікувати і нудьгувати. Заваріть собі улюблений чай, вкрийтесь пледом і подивіться кіно. Бо саме кінематограф дозволяє відволіктись від буденних проблем. І, звісно ж, покращує настрій.

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк рекомендує свої топ-5 стрічок, які вже давно пройшли перевірку часом і довели терапевтичний ефект.

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– Друзі, розслабляємось і дивимось фільми про кохання, – каже Леся. – Я вже встигла передивитися багато стрічок. Для вас обрала п’ять найкращих. Це саме те що треба під час самоізоляції. Нарешті почати жити в моменті, насолоджуватись життям і повірити у справжнє щире кохання.

«Листи до Джульєтти» – американська романтична драма, 2010

– Те ж саме, що листи до Санта-Клауса, тільки для дорослих романтиків, – з усмішкою каже Леся. – Молода американка працює у Вероні, відповідаючи від імені Джульєтти на листи тих, кого вразило нещасне кохання. Якось вона знаходить загублений лист з 60-х років і вирішує відшукати відправницю. Згодом дівчина втягується у справжній квест, мета якого – знайти коханого Лоренцо для посивілої бабусі Клер. Не буду спойлерити, чи живий дідусь. Вмикайте та дивіться самі!

«Народження зірки» – американський музичний драматичний фільм, 2018

– Багато про цей фільм говорити не буду, – каже ведуча Нового каналу. – Адже переконана, що більшість із вас його бачили. Неймовірна історія про музиканта Джексона і талановиту співачку Еллі. Між героями спалахнув пристрасний роман.

«Любий Джон» – американська мелодрама, 2010.

– Зворушлива історія про кохання солдата і дівчини, яка обіцяла його чекати з армії, – розповідає Леся. – Одного дня хлопець Джон повідомляє коханій Савані, що вирішив піти ще на один термін служби. Дівчині важко було пережити таку звістку, і вона написала хлопцю, що збирається заміж. Чи будуть кохані разом? Відповідь знайдете у фільмі! Рекомендую цю стрічку.

«До дива» – американська драма, 2013.

– Це практично безсловесна історія закоханості, пристрасті, поступового згасання і розставання, – каже ведуча. – Словом, ви побачите, як головні герої Ніл та Марина пройдуть всі любовні «пори року».

«Три метри над рівнем неба» – іспанський фільм, 2010.

– Стрічка про кохання, яке дає і забирає, яке навчає і розуміє, – розповідає Леся. – Три години з цим фільмом промайнуть непомітно. Залишаться дуже приємні враження і глибокі роздуми.

– Ну і, звісно, рекомендую щовівторка о 19:00 вмикати шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі, – каже ведуча. – І гарний настрій вам гарантований на цілий тиждень. Погодьтеся, шоу про блонд теж має терапевтичний ефект!

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