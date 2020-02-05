Юрій Горбунов поклав на лопатки Лесю Нікітюк

На шоу «Хто проти блондинок?» телеведучі відпрацьовували один на одному прийоми з самооборони

Віч-на-віч із майже півсотнею білявок – встояти проти такої кількості дівчат непросто. Тож одна з учасниць «Хто проти блондинок?» на Новому каналі люб’язно погодилася допомогти – біловолоса красуня продемонструвала зірковому гравцю шоу, телеведучому Юрію Горбунову, кілька прийомів із самооборони.

– Я займаюся єдиноборствами більше шести років, – розповідає блондинка Наталя. – На цьому наполіг мій чоловік, він має другий ступінь в айкідо, джиу-джитсу та карате. Якось мені довелося застосувати свої вміння в маршрутці, де в мене спробували вкрасти телефон. У результаті – втекли з синцем під оком.

– А я ні з ким ніколи навіть не бився, – згодом за лаштунками зізнався Новому каналу Юрій Горбунов. – Коли був ще школярем, до мене спробували причепитися хулігани. Але повз проходив незнайомець, і все зам’ялося саме собою (усміхається).

Білявка запропонувала ведучій «Хто проти блондинок?» Лесі Нікітюк та зірковому гостю Юрію Горбунову відпрацювати разом із нею кілька прийомів із самооборони. Леся вдавала жертву нападу, а Юрій став нападником. Дівчина пояснила: будь-які речі з жіночої сумочки, такі як шарф, гребінець чи лак для волосся зможуть захистити.

– А у випадку, якщо під рукою не знайшлося нічого, а нападник повалив вас на землю? – поцікавився Горбунов і продемонстрував вище сказане на ведучій Нового каналу. – Сподіваюся, я класно завалив Лесю.

На цей випадок у білявки Наталі також знайшлися прийоми, які Леся Нікітюк порекомендувала запам’ятати, навіть якщо не доведеться відтворювати у житті.

Нові випуски «Хто проти блондинок?» – щовівторка о 19:00 на Новому каналі.

В тему:

Як відреагувала Катя Осадча на бажання Горбунова поборотися з білявками?

На шоу до Лесі Нікітюк прийшла блонда з 13-м розміром грудей! (Фото)

Тест: Поміряйся IQ з блондинкою!