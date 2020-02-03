Цього сезону учасниці шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі демонструватимуть глядачам не лише свій гострий розум, особливі таланти та кмітливість, а й неординарні образи

На перший погляд може здатись, що 43 учасниці шоу «Хто проти блондинок?» виходять на ігровий майданчик в однакових луках. Та це не так. Для кожної дівчини стилісти індивідуально підбирали аксесуари та шили одяг. Наприклад, у «золотоволосок» була різна довжина спідниць та глибина декольте.

Тест: Поміряйся IQ з блондинкою!

Найбільшим викликом для стилістів стала учасниця із рекордним 13-м розміром грудей. Дівчина із пишними формами – володарка корони та титулу Miss Top Model Plus Size Universe, який вона виборола минулого року в конкурсі «Міс Всесвіт плюс-сайз».

– Я хотіла, щоб ця красуня органічно виглядала серед дівчат із розміром xs та s, – розповідає головний художник по костюмах Люсі Константинова. – Ми щоразу адаптували під неї образ. Зізнаюся, це було нелегко. Та команда прийняла цей виклик, і Міла завжди виглядала королевою.

А ще Люсі розповідає, що складно було реалізовувати образи для топ-блондинок. Для них майстрині власноруч виготовляли головні убори та пришивали мільйони страз і камінців.

– Найяскравішим аксесуаром на голову в третьому сезоні вважаю капелюх, який був виготовлений з тисячі метрів металізованої нитки, – каже Люсі. – Найскладніше було пошити сукню для топ-блондинки з випуску про музику. Я придумала, що вона має бути схожою на відкриту мушлю. Для цього ми придбали важку тканину, бо вона мала зберігати форму. Тиждень довелося експериментувати, щоб виконати цю роботу. Нам все вдалося. Образ був фантастичним!

А для топ-блонди з випуску в стилі диско майстриням довелося власноруч пришити 2 тисячі дзеркальних страз до сукні та ботфортів. І цей образ можна також вважати одним із найскладніших у пошитті.

Вмикайте Новий канал 4 лютого о 19:00, аби на власні очі побачити всю красу дівчат у шоу «Хто проти блондинок?»