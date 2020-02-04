Як відреагувала Катя Осадча на бажання Горбунова поборотися з білявками?

Телеведучий став першим учасником нового сезону розважального шоу «Хто проти блондинок?»

З перервою в десятиліття Юрій Горбунов знову опинився сам на сам із майже півсотнею білявок – він вдруге прийшов на проект Нового каналу.

– Я вважаю біловолосих дівчат гідними суперницями, – розповів Юрій. – І з жодними стереотипами не погоджуюся. Зрештою, у мене дружина – майже білявка, і я вважаю її дуже розумною, мудрою жінкою. Водночас не ставлю за мету перемогти. Моя ціль – класно провести час і перевірити свої знання. Хоча перемога в цьому проекті більше залежить від інтуїції та хорошої комунікації з Лесею (Леся Нікітюк – ведуча – прим. ред.).

В тему: Тест: Поміряйся IQ з блондинкою!

Телеведучий також зізнався Новому каналу, що його дружина Катерина Осадча насторожено сприйняла його рішення взяти участь у проекті:

– Катя знизала плечами і запитала: «А воно тобі треба?» Я відповів: «Прикольно ж… Хочу спробувати». Вона сказала, що не пішла б. «Це тому, що ти не чоловік», – пояснив я їй.

Чи встоїть Юрій Горбунов проти харизми майже півсотні білявок? І чи не пожаліє Катерина Осадча, що відпустила його? Дивіться у розважальному шоу «Хто проти блондинок?» 4 лютого о 19:00 на Новому каналі!

В тему:

На шоу до Лесі Нікітюк прийшла блонда з 13-м розміром грудей! (Фото)

Леся Нікітюк стала адвокатом песика