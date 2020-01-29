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4 лютого на Новому каналі стартує новий сезон шоу «Хто проти блондинок?». Проект, в якому найяскравіші блондинки країни викликають «зіркових» чоловіків на інтелектуальну дуель.
А ви змогли б перемогти в інтелектуальній битві наших дівчат? Впевнені, що більшість переконані, що зроблять це з легкістю. Тож давайте влаштуємо справжній баттл. Ми підготували тест з 10 питань, на які наші блонди відповідали, щоб потрапити у проект. Пройдіть його та дізнайтесь, чи справді, ви могли б конкурувати із нашими «світлими головами»!