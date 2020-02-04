Юрій Горбунов на «Хто проти блондинок?» 2020: Як це було (Фото)
Сьогодні стартував новий сезон шоу «Хто проти блондинок?» 2020 на Новому каналі з його яскравою ведучою Лесею Нікітюк. Першим гостем студії став Юрій Горбунов, якому вже не вперше сходитися в інтелектуальній битві з блондинками. 10 років тому Юрій був учасником проекту і… програв! І зараз він повернувся, щоб взяти реванш. Тільки от чи вдасться ведучому це зробити?
Дивись невеликий фоторепортаж зі знімального майданчика першого випуску «Хто проти блондинок?» 2020.
Спробуй! Тест: Поміряйся IQ з блондинкою!
Блондинки зустріли Юрія Горбунова у всеозброєнні. Здається, ведучий не очікував такого серйозного прийому!
І влаштували справжню битву!
Юрій Горбунов не тільки перевірив свою кмітливість, а й дізнався, наскільки добре розвинена інтуїція його… п’ятої точки. Ведучому довелося найнесподіванішою частиною тіла визначити, які предмети розкладені на стільцях. Дивлячись на його вираз обличчя стає зрозуміло, що завдання не з простих!
Блондинки, як справжні господині, не могли допустити, щоб чоловік був голодними, і пригостили Юрія яблуками. Тільки от щоб перекусити, Горбунову довелося неабияк попрацювати.
Вважається, що дівчат потрібно захищати, але блондинки показали Юрію, що можуть і самі за себе постояти. Одна з учасниць продемонструвала ведучому прийоми самооборони, які він тут же… протестував на Лесі Нікітюк!
У фіналі на Юрія Горбунова чекала зустріч з топ-блондинкою! Подивіться, здається дівчина вирішила зачарувати ведучого, примірявши головний убір, як у його дружини Каті Осадчої.
А чим закінчилася зустріч Юрія Горбунова і блондинок, та хто вийшов переможцем з цієї битви, дивіться в повному випуску шоу «Хто проти блондинок» вже зараз!
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