Сьогодні стартував новий сезон шоу «Хто проти блондинок?» 2020 на Новому каналі з його яскравою ведучою Лесею Нікітюк. Першим гостем студії став Юрій Горбунов, якому вже не вперше сходитися в інтелектуальній битві з блондинками. 10 років тому Юрій був учасником проекту і… програв! І зараз він повернувся, щоб взяти реванш. Тільки от чи вдасться ведучому це зробити?

Дивись невеликий фоторепортаж зі знімального майданчика першого випуску «Хто проти блондинок?» 2020.

Спробуй! Тест: Поміряйся IQ з блондинкою!

Блондинки зустріли Юрія Горбунова у всеозброєнні. Здається, ведучий не очікував такого серйозного прийому!

І влаштували справжню битву!

Юрій Горбунов не тільки перевірив свою кмітливість, а й дізнався, наскільки добре розвинена інтуїція його… п’ятої точки. Ведучому довелося найнесподіванішою частиною тіла визначити, які предмети розкладені на стільцях. Дивлячись на його вираз обличчя стає зрозуміло, що завдання не з простих!

Блондинки, як справжні господині, не могли допустити, щоб чоловік був голодними, і пригостили Юрія яблуками. Тільки от щоб перекусити, Горбунову довелося неабияк попрацювати.

Вважається, що дівчат потрібно захищати, але блондинки показали Юрію, що можуть і самі за себе постояти. Одна з учасниць продемонструвала ведучому прийоми самооборони, які він тут же… протестував на Лесі Нікітюк!

У фіналі на Юрія Горбунова чекала зустріч з топ-блондинкою! Подивіться, здається дівчина вирішила зачарувати ведучого, примірявши головний убір, як у його дружини Каті Осадчої.

А чим закінчилася зустріч Юрія Горбунова і блондинок, та хто вийшов переможцем з цієї битви, дивіться в повному випуску шоу «Хто проти блондинок» вже зараз!

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