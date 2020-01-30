Леся Нікітюк стала адвокатом песика

Лесі Нікітюк під час шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі доводиться розрулювати всі непередбачувані ситуації

Усі три сезони шоу «Хто проти блондинок?» знімали в режимі студійного реалії. Тобто, все, що трапляється у студії, ви бачите в ефірі. Більше того, не вирізають навіть ті моменти, коли під час гри щось пішло не так, як хотілося учасникам знімального процесу.

В тему: Тест: Поміряйся IQ з блондинкою!

– Ми запускаємо Лесю, блондинок і чоловіка-гравця до студії, зачиняємо двері, вмикаємо камери і спостерігаємо за тим, як вони всі живуть в цьому шоу, – розповідає креативний редактор проекта Ольга Чеснокова. – Це не лише по-справжньому цікаво, а й чесно перед глядачем.

У кадр потраплять навіть факапи учасниць, які стались під час демонстрації їхніх умінь та захоплень.

– Намагаємось знімати програму без зайвих «стопів», щоб не губити атмосферу, – розповідає Ольга. – Якщо й виникає якась непередбачувана ситуація, то Леся як класний модератор завжди її вирішить. І зробить це дуже красиво, гідно і з приголомшливою самоіронією.

Уже незабаром глядачі побачать, як Леді Ле розрулювала ситуацію з песиком, який добряче підставив свою хазяйку.

Відбувалося все так. До студії блондо-бомба привела дуже слухняного, за її словами, домашнього улюбленця. Дресированого ніколи не брати їжу ні в кого, крім господарки. Проте песик так довго чекав на свій вихід, що трохи занервував. Мабуть, через стрес він почав їсти все та від всіх. Тож Лесі Нікітюк довелося годувати пса та виправдовувати його поведінку, а його хазяйці – червоніти.

Дивіться прем’єру нового сезону шоу «Хто проти блондинок?» з 4 лютого о 19:00 на Новому каналі. Першим учасником програми стане телеведучий Юрій Горбунов.

Читай також:

«Блондинки» поза кадром ходять на концерти та п’ють каву з Лесею Нікітюк