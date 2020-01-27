«Блондинки» поза кадром ходять на концерти та п’ють каву з Лесею Нікітюк

Учасниці шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі – це справжня армія однодумців, яку очолює Леся Нікітюк. Дівчата вболівають, підтримують одна одну. Бо вкотре хочуть довести, що розумніші за чоловіків.

Якщо ви думаєте, що блондинки такі товариські лише на камеру, то дуже помиляєтесь. За кадром вони теж живуть інтересами одна одної та дружать.

– Після слів: «Стоп! Знято!» спільне життя учасниць продовжується, – розповідає креативний редактор Ольга Чеснокова. – Радію, що за три сезони у дівчат утворилося класне ком’юніті поза проектом. Знаю, що вони часто зустрічаються, щоб попити кави.

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Більше того, Леся теж долучається до таких дівич-зустрічей. Попри свій щільний графік ведуча знаходить час, щоб потеревенити з дівчатами.

– Зустрічаємось часто, але невеликими компаніями, – розповідає учасниця шоу Олена Борисенко. – Ми ходимо на концерти улюблених виконавців, до ресторанів і навіть одна до одної додому.

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Блондинка зізнається, що проект вже сам по собі – випробування для кожної. Але завдяки ньому дівчата розкривають свою справжню сутність.

– У шоу «Хто проти блондинок?» ми знаходимо справжніх подруг, – каже Олена, – з якими можемо бути чесні та щирі. Це наша блондиниста сім’я, яку за лаштунками всі називають цілим Всесвітом.

Вмикайте шоу «Хто проти блондинок?» 4 лютого о 19:00 на Новому каналі, аби не пропустити цікаві моменти третього сезону.

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