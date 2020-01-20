Ведуча Нового каналу поділилася авторським рецептом стрункої фігури без виснажливих дієт

Худі ніжки й підтягнуті сідниці Лесі Нікітюк можуть звести з розуму кого завгодно. Навіть дівчата пускають слину від заздрості – ну як їй вдається бути такою підтягнутою? Своєю методикою схуднення зірка Нового каналу поділилася з фанатами.

– Значить, дівчатка, розповідаю секрет: хочете підтягти ніжки, сіднички і прибрати целюліт? Бігайте у воді, – ділиться секретом Леся у своїх соціальних мережах. – Так ви спалюєте на 100 ккал більше, ніж коли займаєтеся на вулиці або в залі. Люди понад 100 кг худнуть значно швидше. Ми ж – вагою до 100 кг – підтягуємо шкіру і приводимо в тонус м’язи. Ще один плюс такої зарядки – суглоби не навантажуються.

Але самими лише порадами Леся не обмежилася – вона одразу ж вирішила випробувати методику на… своєму кумі!

– Спалюємо, калорії! Спалюємо! Спалюємо! – підганяла ведуча чоловіка, який намотував кола в басейні.

Як відомо, Леся багато років присвятила плаванню. Ведуча Нового каналу – професійна спортсменка і кандидат у майстри спорту. Тому секрети її красивої фігури – на мільйон. Навіть якщо вони жартівливі. Не так давно вона показувала авторську методику схуднення «занюхування». Це коли вдихаєш аромат шкідливої їжі, наприклад, бургера, а їси корисну, наприклад, яблуко. А якось вона зізналася, що в боротьбі за стрункість повісила на холодильник 863 магнітика, щоб дверцята було важче відкривати.

Оцінити струнку фігуру Лесі Нікітюк ви зможете вже 4 лютого, у новому сезоні шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі