Райські пташки, елегантні стюардеси, дівчата-роботи… Цього сезону на глядачів Нового каналу чекає ще більше екстравагантних перевтілень від учасниць шоу «Хто проти блондинок?» .

Аби створити неординарні образи для дівчат, над ідеями працювали дві команди професіоналів: художники з костюмів та стилісти, які відповідали за грим та зачіски.

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– Кожен випуск програми має тему, – розповідає креативний редактор шоу Ольга Чеснокова. – Відповідно до неї ми підбирали образ дівчатам. На перший погляд глядачам може здатись, що блондинки мають однаковий look. Та це не так. Одяг мав обов’язково підкреслити усі достоїнства та індивідуальність кожної з дівчат. Тому були пошиті спідниці різної довжини, різною також була глибина декольте. А ще ми використали понад тисячу дрібних аксесуарів – перстнів, сережок та підвісок.

Більше тисячі костюмів для «золотоволосок» створювали лише 15 майстрів. Вони власноруч пришивали мільйони страз, паєток та камінчиків. А ще виготовляли ексклюзивні капелюшки для топ-блондинок. До речі, в першій програмі глядачі побачать найяскравіший витвір цього сезону – прикрасу на голову з понад тисячі метрів металізованої нитки.

– Коли я розробляла ескізи нарядів, обов’язково враховувала характер і темперамент дівчат, – розповідає художниця з костюмів Люсі Константинова. – Радію, що всі 43 учасниці під час примірок кайфували від своїх образів. Тоді я розуміла, що все підібрала правильно! Відкрию вам таємницю: на пошиття всіх костюмів знадобилося більше 300 метрів тканини. До речі, стільки ж метрів фатину пішло на виготовлення пенюарів. Їх глядачі побачать у випуску про кохання.

Сценічний образ – це поєднання одягу та аксесуарів із зачіскою та гримом. Тому команди костюмерів та стилістів працювали пліч-о-пліч.

– Ми з Люсі збиралися та обговорювали різні варіанти вигляду дівчат, – розповідає головний стиліст шоу Ірина Педченко. – Адже було важливо, щоб мейкап та зачіска доповнювали образ учасниць. Найважче було втілювати ідеї до випуску, присвяченому життю в інтернеті. Блондинки були одягнені у стилі дівчат-роботів. Ми кріпили їм штучне волосся різної довжини, фарбували його, а потім підстригали.

Вмикайте шоу «Хто проти блондинок?» з ведучою Лесею Нікітюк 4 лютого о 19:00 на Новому каналі. Цей сезон вас точно вразить!