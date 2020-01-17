У Лесі Нікітюк з’явився двійник

Якщо ведуча шоу – Леся Нікітюк, то розважальним воно стає вже під час зйомок. Бо кумедних ситуацій на знімальному майданчику відбувається вдвічі більше. Що залишилося за лаштунками зйомок шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі? Дізнаємося вже зараз

В новому сезоні «Хто проти блондинок?» на глядача чекає 18 нових веселих та яскравих випусків. І в одному з них ведуча шоу Леся Нікітюк делегувала свої повноваження блондинці. Як це було.

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Один із зіркових учасників шоу Нового каналу під час гри почав зневажливо ставитися до дівчат. Леся Нікітюк як очільниця армії блондинок вирішила їх захистити – і стала за ігровий пульт, щоб зійтись у чесному бою з гравцем. А на своє місце ведучої відправила блонду Олену Борисенко. Чи треба казати, що дівчина була шокована нагодою стати дублеркою Нікітюк? І хоча в кадрі Олена стримано прийняла пропозицію Лесі і пішла готуватись до нового амплуа, за лаштунками вона не стримала емоцій.

– Це справді зі мною трапилося? – кричала радісним голосом Олена в гримерці, поки її малювали і одягали, як Лесю Нікітюк. – Не вірю, розбудіть мене! Що ж говорити на майданчику? Як поводитися?

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Дівчина мала лише 10 хвилин, аби підготуватися та зайти у кадр.

– Мене переодягли в костюм Лесі та трішки підправили макіяж, – розповідає Олена. – Дали картки із запитаннями для учасника. І все! Креативний редактор шоу Ольга Чеснокова мене підтримала і сказала, щоб я не хвилювалась.

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Глянути на свого «двійника» та підбадьорити її забігла в гримерку і Леся Нікітюк.

– Мала, тримайся, – сказала ведуча. – Класно на тобі «сидить» мій комбінезон!

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Після зйомок Олена зізналася, що отримала задоволення від нової ролі в шоу.

– Проект дає можливість відчути себе різною, не такою як завжди, – каже Олена. – Маю на увазі не лише зовнішні перевтілення! Ти перекроюєш себе внутрішньо й перелаштовуєшся емоційно.

Вмикайте 4 лютого о 19:00 Новий канал, аби не пропустити найцікавіші моменти нового сезону програми «Хто проти блондинок?»