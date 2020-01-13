Вже 4 лютого стартує новий сезон «Хто проти блондинок?» 2020. Що нового підготувала для глядачів команда шоу і чим дивуватиме ведуча Леся Нікітюк, розповіла креативний редактор проекту Ольга Чеснокова.

– У новому сезоні на глядачів чекає багато приємних сюрпризів! По-перше, замість 14 випусків буде цілих 18! – відкриває секрети Ольга. – По-друге, на цей раз «блондо-бомби» акумулюють всі свої сили по максимуму, і часом битимуться з чоловіками не один на один, а цілими рядами. А, по-третє, в новому сезоні у блондинок з’явиться особливе таємниче місце – підвал, в якому Леся Нікітюк і дівчата, за версією самої ведучої, живуть між програмами. Місце, невидиме глядачеві, оповите легендами… Не дивно, що всі чоловіки протягом сезону усіма правдами і неправдами будуть намагатися туди потрапити!

18 нових випусків, 50 норовливих блондинок, тонна яскравих образів, десятки каверзних питань і одна, неперевершена ведуча – Леся Нікітюк.

Вже 4 лютого в 19:00 на Новому каналі ви побачите перший випуск нового сезону «Хто проти блондинок?». Не пропустіть!

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