05 мая

Феррари для деда, паспортный ад и джавелин на экзамене! VIP Тернопіль 2025. Выпуск 9 от 05.05.2025

Наслаждайтесь настоящим украинским юмором, который не нуждается в переводе! Смотрите онлайн любимое развлекательно-юмористическое шоу VIP Тернопіль 2025 выпуск 9 от 05.05.2025 на сайте Нового канала!

Проект VIP Тернопіль 2025 раскрывает самые смешные и абсурдные моменты нашей реальности. А харизматичные, непредсказуемые и неудержимые комики шоу Тарас Стадницкий, Таня Песик и Виктор Гевко снова готовы поражать вас своими выступлениями, а их феерические шутки и курьезы заставят каждого смеяться до слез!

В шоу VIP Тернопіль 2025 вы узнаете, почему не стоит задерживать очередь на кассе самообслуживания в селе? Что делать, если очень сильно хочешь получить водительское удостоверение, а обстоятельства – против тебя? Почему мужчины не могут разгадать женские обиды даже с частным детективом? И неужели плохое фото в паспорте – это общая карма всех украинцев? Поэтому не пропустите! Смотрите онлайн развлекательно-юмористическое шоу VIP Тернопіль 2025 и убедитесь, что смех – это лучшее средство решения всех проблем!

VIP Тернопіль 2025

VIP Тернопіль 2025 8 выпуск

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Феррари для деда, паспортный ад и джавелин на экзамене! VIP Тернопіль 2025. Выпуск 9 от 05.05.2025

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