05 травня

Феррарі для діда, паспортне пекло й джавелін на іспиті! VIP Тернопіль 2025. Випуск 9 від 05.05.2025

Насолоджуйтесь справжнім українським гумором, який не потребує перекладу! Дивіться онлайн улюблене розважально-гумористичне шоу VIP Тернопіль 2025 випуск 9 від 05.05.2025 на сайті Нового каналу!

Проєкт VIP Тернопіль 2025 розкриває найсмішніші та найабсурдніші моменти нашої реальності. А харизматичні, непередбачувані та нестримні коміки шоу Тарас Стадницький, Таня Песик і Віктор Гевко знову готові вражати вас  своїми виступами, а їхні феєричні жарти та курйози змусять кожного сміятися до сліз!

У шоу VIP Тернопіль 2025 ви дізнаєтесь, чому не варто затримувати чергу на касі самообслуговування в селі? Що робити, якщо дуже сильно хочеш отримати посвідчення водія, а обставини – проти тебе? Чому чоловіки не можуть розгадати жіночі образи навіть із приватним детективом? І невже погане фото у паспорті – це спільна карма всіх українців? Тож не пропустіть! Дивіться онлайн розважально-гумористичне шоу VIP Тернопіль 2025 та переконайтеся, що сміх – це кращий засіб позбавлення усіх проблем!

VIP Тернопіль 2025

VIP Тернопіль 2025 8 випуск

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Феррарі для діда, паспортне пекло й джавелін на іспиті! VIP Тернопіль 2025. Випуск 9 від 05.05.2025

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