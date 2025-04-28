Смотрите онлайн развлекательно-юмористическое шоу VIP Тернопіль 2025 выпуск 8 от 28.04.2025 на сайте Нового канала и получите настоящий заряд позитива и актуального украинского юмора! Не пропустите!

Новый выпуск любимого шоу VIP Тернопіль 2025 – это не просто подборка шуток, а зеркало нашей реальности. Талантливые комики Татьяна Песик, Виктор Гевко и Тарас Стадницкий, как всегда, в отличной форме! Они приготовили для вас настоящий фейерверк абсурда, сатиры и знакомые до боли бытовые ситуации. Острые шутки, неожиданные образы и ежедневные парадоксы уже ждут вас в шоу VIP Тернопіль 2025!

Узнайте прямо сейчас, почему лучше не шутить о беременности с парнем? Куда пропадает глава ГУР Буданов и что он привозит из «командировки»? Как выглядит украинский автопилот с характером? И можно ли отвести Трампа к гадалке и заставить американских кур нестись? Ответы на все эти вопросы и юмор, который на 100% украинский, живой и свой, уже ждут вас! Смотрите онлайн развлекательно-юмористическое шоу VIP Тернопіль 2025 выпуск 8 от 28.04.2025 на сайте Нового канала – и убедитесь, что смех спасает даже в самых неожиданных ситуациях!

VIP Тернопіль 2025

VIP Тернопіль 2025 7 выпуск